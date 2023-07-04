В Липецке эвакуировали четыре торговых центра из-за угрозы минирования Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник 4 июля в Липецке эвакуировали четыре торговых центра. Сообщения о минировании получили ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, а также «Малибу» и «Ривьера».

К центрам стянулись экстренные службы. Посетителей и сотрудников эвакуировали. В настоящее время кинологи с собаками обследуют здания. О результатах их работы сообщат позже.

Напомним, что в апреле и мае в областном центре часто эвакуировали студентов и преподавателей ЛГТУ. В университет поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Специалисты каждый раз проверяли корпусы Политеха. К счастью, все сигналы оказались ложными.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Обращения принимаются круглосуточно.