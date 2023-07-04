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НовостиОбщество4 июля 2023 13:19

В Липецке для подростков построят центр психологической поддержки «Беседка» за 5 млн

Регион выиграл в конкурсе проектов
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области появится центр помощи подросткам

В Липецкой области появится центр помощи подросткам

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область получит пять миллионов рублей на создание центра психологической поддержки «Беседка» для подростков. Регион выиграл в конкурсе проектов. Начать строительство планируют в ноябре 2023 года.

Реализацию проекта запланировали на ноябрь 2023 года

Реализацию проекта запланировали на ноябрь 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В центре будут работать педагоги и психологи. Ребята смогут в любой момент обратиться за поддержкой. Специалисты выслушают и помогут преодолеть семейные и личные трудности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В «Беседке» также оборудуют комнаты отдыха, в которых можно будет остаться на ночь.

Идея появилась после того, как участники проекта изучили статистику несчастных случаев среди подрастающего поколения. По мнению специалистов, многих трагедий можно было бы избежать, оказав ребенку психологическую помощь.

Ребята смогут обратиться за помощью к психологам и педагогам

Ребята смогут обратиться за помощью к психологам и педагогам

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области