После проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры и досуга. Это произошло в Долгоруковском районе. Причина – утрата доверия. Женщина назначила на должность заведующей свою дочь.

- В нарушение законодательства о противодействии коррупции руководителем учреждения меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не принимались, что стало основанием для внесения прокурором района представления, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что утром 4 июля в центре Липецка с многоквартирного дома рухнула кирпичная кладка. К счастью, никто из людей не пострадал, но один из кирпичей свалился прямо на кошку. Бедное животное погибло. Опасный участок огородили сигнальной лентой.