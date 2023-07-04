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НовостиОбщество4 июля 2023 13:19

После проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры под Липецком

Руководитель назначила свою дочь на должность заведующей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
После проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры под Липецком

После проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области после проверки прокуратуры уволили директора Центра культуры и досуга. Это произошло в Долгоруковском районе. Причина – утрата доверия. Женщина назначила на должность заведующей свою дочь.

- В нарушение законодательства о противодействии коррупции руководителем учреждения меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов не принимались, что стало основанием для внесения прокурором района представления, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, что утром 4 июля в центре Липецка с многоквартирного дома рухнула кирпичная кладка. К счастью, никто из людей не пострадал, но один из кирпичей свалился прямо на кошку. Бедное животное погибло. Опасный участок огородили сигнальной лентой.