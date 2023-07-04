Исполняющим обязанности главы Краснинского района стал Сергей Поляков

из телеграм-канала губернатора Липецкой области Игоря Артамонова Фото: с сайта

Исполняющим обязанности главы Краснинского района Липецкой области назначили Сергея Полякова. Мужчина на протяжении года возглавлял администрацию села Красное. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

– Молодой, энергичный, увлечен спортом, хорошо знает все местные особенности, – написал глава региона. – Полон стремления развивать район.

Окончательно утвердить кандидатуру Сергея Олеговича на пост главы предстоит местным депутатам. Напомним, ранее должность руководителя района занимал Алексей Телков.

Теперь бывший глава станет начальником регионального управления сельского хозяйства. Мужчина займет место Олега Долгих, который покинет ведомство спустя 14 лет работы.