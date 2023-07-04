Сообщения о минировании четырех торговых центров Липецка оказались ложными

Спецслужбы не нашли взрывных устройств в ТРЦ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сообщения о минировании четырех торговых центров в Липецке оказались ложными. Кинологи с собаками провели здания. К счастью, взрывных устройств не нашли. Об этом lipetsk.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, в этот вторник, 4 июля, информацию об угрозе получили ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, «Малибу», «Ривьера». На место сразу выехали сотрудники экстренных служб. Посетителей и работников эвакуировали.

Также в апреле и мае «телефонные террористы» атаковали ЛГТУ. Университету регулярно присылали сообщения об угрозе минирования. Студентов и преподавателей выводили из вуза, занятия срывались. К счастью, специалисты не находили ничего опасного в здании.

В случае происшествия звоните на единый номер вызова экстренных служб «112». Диспетчеры отвечают круглосуточно.