Питьевую воду отключат на 11 улицах Липецка и района в среду 5 июля

В Липецке отключат питьевую воду в нескольких районах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 5 июля, в Липецке питьевую воду отключат в 20 микрорайоне и на Сырском Руднике. Также подачу ресурса ограничат в селе Капитанщино. Специалисты будут проводит плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с 10:00 до 20:00, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Меркулова, 3, 5, 7; Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а; проспект Победы, 108, 110/1; проезд Сиреневый, 4; Исполкомовская, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Базарная, 3а; Юношеская, 1/1, 1/2, 1/3; Металлистов, 4, 4а; Геологическая, 7; Ударников, 13 и в частном секторе на Базарной; улица санаторий Мечта, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

В 20 микрорайон машина с водой придет на Водопьянова, 7; на Сырский Рудник – Металлистов,4 и в Капитанщино – к санаторию Мечта. Жителей Сырского Рудника предупреждают, что во время работ в поселке снизится давление воды. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.