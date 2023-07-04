Без света останутся 17 улиц Липецка в среду 5 июля

Где в Липецке отключат свет 5 июля Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 5 июля, в Липецке без света останутся 17 улиц. Специалисты продолжат ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии. Лампочки погаснут с девяти утра до пяти вечера.

Электричество отключат жителям домов по улицам переулок Верещагина, 2 – 4, 7 - 21Б; переулок Верхний, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Даргомыжского; Депутатская, 2 – 6, 8, 9, 16 – 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Воровского, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 28а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9; Киевская, 16а; переулок Крымский, 2, 4, 6, 8; переулок Фруктовый, 1а; Чкалова.

В поселке Дачный подачу электроэнергии приостановят на Добровская, 20, 7; Железногорской; Бурлакова; Светлова, 10; Патриотической и Писарева, 1 – 24. В поселке Казинка света не будет на улицах Тихая и Ярославская.

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Напомним, также в среду отключат питьевую воду на 11 улицах Липецка и Капитанщино. Подробности можно найти по ссылке.