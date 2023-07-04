Липецкие депутаты предложили возвращать студентам из многодетных семей 50% суммы обучения

Окончательное решение примут на ближайшей сессии Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В этот вторник, 4 июля, депутаты Липецкого облсовета обсудили изменения в закон о социальной поддержке в сфере семейной и демографической политики. Народные избранники предложили возвращать студентам из многодетных семей 50% платы за обучение.

Нововведение касается только тех ребят, которые учатся по программам среднего профессионального образования. На компенсацию смогут рассчитывать липчане, заключившие договор о платном обучении по самым востребованным специальностям. Список профессий каждый год будет составлять региональное управление социальной политики.

В комитете по науке и образованию одобрили идею. Окончательное решение примут на сессии 13 июля, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На данный момент платно по программам СПО учатся 200 ребят из многодетных семей. В среднем по договору студенты платят 60 тысяч в год. Если законопроект вступит в силу, расходы областной казны вырастут на шесть миллионов рублей.