Первые два современных трамвая привезли в Липецк с завода в Челябинской области

В Липецк доставили первые два вагона Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Вечером минувшего вторника, 4 июля, в Липецк привезли первые для новых трамвая. Современные вагоны моделью 71-628-02 выпустили с завода в Усть-Катаве Челябинской области. Часть оборудования доставляли в отдельных ящиках, поэтому сначала липецкие специалисты займутся пуско-наладочными работами.

В трамвае поместится от 110 до 150 человек, сообщили в пресс-службе мэрии. Вагоны должны прослужить не менее 30 лет. В салоне для удобства установили кондиционеры, электронные табло, USB-зарядки и Wi-Fi точки. Внутри электротранспорта также поместили светодиодную подсветку и видеокамеры. Двери обладают функцией антизажима.

Напомним, в текущем году областной центр получит еще 26 вагонов. До конца 2025 года в Липецке появятся 46 современных трамваев.