Водители «Рено» и ВАЗа пострадали в аварии на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

В Липецком районе в ДТП пострадали два автомобилиста
Фото: принтскрин видео.
В минувший вторник, 4 июля, в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись ВАЗ-2116 и «Рено». За рулем отечественного авто сидела 36-летняя липчанка. На иномарке ехал 41-летний водитель.
По словам очевидцев, ВАЗ будто занесло. Из-за этого транспорт врезался в автомобиль, который двигался по встречной полосе.
– Машины столкнулись лоб в лоб, – рассказывает жительница областного центра. – Рено вылетел в кювет. ВАЗ остался на проезжей части.
В результате аварии травмы получили оба автомобилиста, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Пострадавших доставили в больницу на «скорой».
Напомним, 61-летний водитель «Тойоты» пострадал в ДТП с ВАЗом. Автомобилист, который сидел за рулем отечественной машины, скрылся.