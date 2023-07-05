Водители «Рено» и ВАЗа пострадали в аварии на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

В Липецком районе в ДТП пострадали два автомобилиста Фото: принтскрин видео.

В минувший вторник, 4 июля, в Липецком районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись ВАЗ-2116 и «Рено». За рулем отечественного авто сидела 36-летняя липчанка. На иномарке ехал 41-летний водитель.

По словам очевидцев, ВАЗ будто занесло. Из-за этого транспорт врезался в автомобиль, который двигался по встречной полосе.

– Машины столкнулись лоб в лоб, – рассказывает жительница областного центра. – Рено вылетел в кювет. ВАЗ остался на проезжей части.

В результате аварии травмы получили оба автомобилиста, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Пострадавших доставили в больницу на «скорой».

Напомним, 61-летний водитель «Тойоты» пострадал в ДТП с ВАЗом. Автомобилист, который сидел за рулем отечественной машины, скрылся.