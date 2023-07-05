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НовостиПроисшествия5 июля 2023 7:11

Автомобили «Дэу» и «Рено Логан» сгорели в ночном пожаре на Первомайской в Липецке

Машины тушили два расчета МЧС
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке сгорели иномарки

В Липецке сгорели иномарки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этой ночью, 5 июля, в Липецке на улице Первомайская в районе дома №66 вспыхнули две иномарки. В диспетчерской приняли вызов в 02:07, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Огонь захватил автомобили «Дэу» и «Рено Логан». На место происшествия приехали два пожарных расчета.

В первой машине пламя разрушило моторный отсек, испортило салон на площади в квадратный метр и лакокрасочное покрытие. Во второй машине сгорело заднее правое колесо, бамперу тоже досталось на площади в полквадрата.

Напомним, в минувший вторник под Липецком водители «Рено» и ВАЗа получили травмы в ДТП. ЧП произошло на трассе Орел – Тамбов. Очевидцы поделились видео с места аварии.