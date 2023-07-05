Житель Липецкой области до смерти забил подругу ножом из ревности

фотография пресс-службы СУ СКР по Липецкой области Фото: с сайта

27-летнего жителя Усманского района Липецкой области обвиняют в убийстве подруги. Трагедия произошла в селе Сторожевое в доме по улице Чапаева. По данным следствия, в ночь с 26 на 27 марта текущего года злодей пригласил в гости 28-летнюю приятельницу. Затем в паре разыгрался конфликт.

В порыве гнева изверг набросился на девушку, начал избивать несчастную руками и ногами. После мужчина поранил ножом шею любовницы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Гостья скончалась на месте.

Обвиняемого отправили под стражу, где он признал вину. Фигурант объяснил, что ссора вспыхнула из-за ревности. Жителю региона грозит до 15 лет колонии по части 1 статьи 105 УК «Убийство».