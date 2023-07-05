Два расчета МЧС тушили жилой дом в селе Липовка Добровского района

В Липецкой области сгорела крыша жилого дома Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший вторник, 4 июля, в Добровском районе Липецкой области загорелся жилой кирпичный дом площадью в 120 квадратных метров. Пожар случился около четырех часов дня в селе Липовка на улице Поволжье.

Пламя тушили два расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Огонь полностью разрушил металлическую крышу. Также сгорела внутренняя отделка на 40 квадратах.

С огнем боролись два расчета МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В тот же день в Воловском районе вспыхнул деревянный сарай. На место происшествия в село Набережное на улицу Железнодорожная выехали две пожарных машины.

Также спасателям помогал бороться с огнем доброволец. В итоге пламя уничтожило постройку по всей площади. Внутри сгорели тюки сена – полторы тонны.