Управляющая компания заплатит жителю Липецка 157 тыс за испорченные обои и кафель

Управляющая компания не обеспечила жильцам достойные услуги ЖКХ Фото: Алина ПАЛАГИНА

Житель Липецка подал в суд на управляющую компанию за испорченные обои и плитку. С августа 2021 по сентябрь 2022 года квартиру горожанина неоднократно заливало. Помещения пострадали из-за «дырявой» крыши, которую не спешила чинить организация. Как итог – потрескавшийся и отслоившийся кафель и разводы на стенах.

Эксперты оценили ущерб в 87 157 рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Сначала липчанин пытался получить компенсацию мирно. Однако добровольно оплачивать повреждения компания отказалась. Тогда разбирательство дошло до суда.

Сотрудники Роспотребнадзора представили на заседании заключение по гражданскому делу. Управляшку обязали выплатить истцу стоимость ущерба, компенсацию морального вреда, расходы на экспертизу, нотариуса и адвоката, а также штраф за отказ выполнить требования жильца. Всего горожанин получит около 157,5 тысяч рублей.