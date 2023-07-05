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НовостиПроисшествия5 июля 2023 9:25

Жильцы вызвали спецслужбы, испугавшись неадекватного поведения соседа в Липецке

К многоэтажке на Московской стянулись пожарные, медики и полицейские
Алина ПАЛАГИНА
Житель многоэтажки мешал соседям громкими звуками

Житель многоэтажки мешал соседям громкими звуками

Фото: Алина ПАЛАГИНА

Ранним утром этой среды, 5 июля, в Липецке один из жильцов дома по улице Московская устроил переполох. Обитатели многоэтажки испугались неадекватного поведения соседа и вызвали экстренные службы. К зданию стянулись пожарные, машина скорой помощи и правоохранители.

– Горожане пожаловались на громкие звуки из квартиры, – прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. – Жители дома сообщили, что им мешает сосед. Сотрудники полиции сопровождали медиков.

В социальных сетях опубликовали ролик с места происшествия. По словам автора видео, липчанин угрожал взорвать газ. Однако данную информацию стражи порядка не подтвердили.

Как стало известно lipetsk.kp.ru, виновник беспорядка страдает от психического заболевания. Мужчина состоит на учете в диспенсере, куда его и доставили врачи после случая.