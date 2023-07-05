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НовостиПроисшествия5 июля 2023 9:25

Больницы Липецка эвакуируют после сообщения о минировании

Здания проверяют кинологи с собаками
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Больницы Липецка эвакуируют после сообщения о минировании

Больницы Липецка эвакуируют после сообщения о минировании

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 5 июля поступило сообщение о минировании больниц Липецка. Пациентов начали эвакуировать. По адресам выезжают экстренные службы. Специалисты и кинологи с собаками проверяют здания медучреждений.

Напомним, что во вторник 4 июля в городе эвакуировали торговые центры. Сигналы о заложенных взрывных устройствах поступили в ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, «Малибу» и «Ривьера». Службы проверили здания и, счастью, ничего не нашли. Сообщения о минировании четырех торговых центров оказались ложными.

Напомним, при обнаружении подозрительного предмета необходимо позвонить по номеру «112». Нельзя трогать его, вскрывать, передвигать. Также не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи рядом с таким предметом.