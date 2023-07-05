Асфальт провалился на площади Революции в Липецке

В центре Липецка появилась яма Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 5 июля, в центре Липецка провалился асфальт. Яма появилась на проезжей части в районе площади Революции. Движение на этом участке дороги замедлилось.

Специалисты выехали на место происшествия и огородили опасную зону. Вскоре рабочие выяснят причину обвала и приступят к ремонту покрытия, сообщили в пресс-службе мэрии. Пока горожан просят выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

Напомним, в июне неожиданные дыры на дорогах появлялись на Тракторном и в 29-м микрорайоне. Первая яма образовалась на перекрестке улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической, вторая – на Белана в районе дома №16. Бригады оперативно выезжали к местам обвала.