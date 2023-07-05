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НовостиПроисшествия5 июля 2023 11:02

Под Липецком мужчины пытались украсть с грузового поезда 200 кг металлолома

Транспортная полиция задержала злодеев на месте преступления
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком мужчины пытались украсть с грузового поезда 200 кг металлолома

Под Липецком мужчины пытались украсть с грузового поезда 200 кг металлолома

Фото: Пресс-служба Елецкого ЛО МВД России на транспорте

В Липецке будут судить мужчин, которые пытались украсть с грузового поезда лом черного металла. Транспортная полиция задержала злодеев на станции в Казинке, когда те сбрасывали содержимое полувагона. Они успели скинуть 200 кг металлолома.

Как сообщили в пресс-службе Елецкого ЛО МВД России на транспорте, обвиняемые – жители Липецкой области. Знакомые 37 и 43 лет договорились украсть лом черного металла и сдать в скупку, а деньги поделить поровну. Но все пошло не по плану. Друзья нарвались на уголовную статью.

Правоохранители изъяли похищенный металлолом. Действия мужчин квалифицировали по ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Материалы уголовного дела направили в суд для дальнейшего рассмотрения.