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НовостиОбщество5 июля 2023 11:26

Ремонт Октябрьского моста в Липецке продлили до 15 сентября из-за весеннего паводка

Техника не могла заехать на переправу во время разлива реки Воронеж
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке перенесли сдачу ремонта Октябрьского моста

В Липецке перенесли сдачу ремонта Октябрьского моста

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продлили ремонт Октябрьского моста до 15 сентября. Об этом на выездной проверке сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Перенести сроки планировали еще в середине июня.

С такой просьбой обратился подрядчик. Специалисты не могли выполнять работы во время подъема уровня воды в реке Воронеж. Весенний паводок мешал технике зайти на переправу, поэтому ремонт затянулся еще на два с половиной месяца.

На данный момент строители уже заменили тротуарные плиты, бортовой камень и обновили асфальт на полосе в сторону ЛТЗ. Подмостовое пространство готово на 60%. Теперь рабочие укрепляют опоры моста.

Напомним, восстановление Сокольского моста продвинулось на 35%. Вторую половину переправы перекроют в августе.