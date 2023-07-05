Ремонт Октябрьского моста в Липецке продлили до 15 сентября из-за весеннего паводка

В Липецке перенесли сдачу ремонта Октябрьского моста Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продлили ремонт Октябрьского моста до 15 сентября. Об этом на выездной проверке сообщил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев. Перенести сроки планировали еще в середине июня.

С такой просьбой обратился подрядчик. Специалисты не могли выполнять работы во время подъема уровня воды в реке Воронеж. Весенний паводок мешал технике зайти на переправу, поэтому ремонт затянулся еще на два с половиной месяца.

На данный момент строители уже заменили тротуарные плиты, бортовой камень и обновили асфальт на полосе в сторону ЛТЗ. Подмостовое пространство готово на 60%. Теперь рабочие укрепляют опоры моста.

Напомним, восстановление Сокольского моста продвинулось на 35%. Вторую половину переправы перекроют в августе.