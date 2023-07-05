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НовостиОбщество5 июля 2023 14:34

На Липецк надвигается гроза с порывами ветра до 16 м/с

Непогода ожидается в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Липецк надвигается гроза с порывами ветра до 16 м/с

На Липецк надвигается гроза с порывами ветра до 16 м/с

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе. Стихия может обрушиться на областной центр в ближайшие 1-3 часа. Во время непогоды восточный ветер усилится до 16 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что во время грозы нужно отключить все электроприборы. Лучше закрыть окна – сквозняк может привлечь шаровую молнию. При сильном ветре необходимо укрыться в подъездах зданий или подземных переходах. Не стоит становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов. Опасно стоять под электропроводами или подходить к оборванным сетям.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.