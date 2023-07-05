На Липецк надвигается гроза с порывами ветра до 16 м/с Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели предупреждают жителей Липецка о грозе. Стихия может обрушиться на областной центр в ближайшие 1-3 часа. Во время непогоды восточный ветер усилится до 16 м/с, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что во время грозы нужно отключить все электроприборы. Лучше закрыть окна – сквозняк может привлечь шаровую молнию. При сильном ветре необходимо укрыться в подъездах зданий или подземных переходах. Не стоит становиться за остановочными павильонами, рекламными щитами, у стен домов. Опасно стоять под электропроводами или подходить к оборванным сетям.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.