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НовостиОбщество5 июля 2023 16:03

Информация о минировании больниц Липецка не подтвердилась

Специалисты не нашли в зданиях медучреждений взрывоопасных предметов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Информация о минировании больниц Липецка не подтвердилась

Информация о минировании больниц Липецка не подтвердилась

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке экстренные службы и кинологи проверили больницы, которые эвакуировали после сообщения о минировании. Напомним, утром 5 июля поступил сигнал о взрывных устройствах в медучреждениях города. Пациентов начали выводить из зданий.

К счастью, опасения оказались напрасными. Специалисты не нашли в больницах взрывоопасных предметов. Сообщение о минировании оказалось ложным, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась в областном центре во вторник 4 июля. Накануне эвакуировали посетителей и работников четырех торговых центров: ТРЦ «Европа» на Советской и Стаханова, «Малибу» и «Ривьера». Но информация о минировании не подтвердилась. Торговые центры продолжили работу.