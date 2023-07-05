Холодную воду отключат жителям 27 улиц Липецка в четверг 6 июля Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 6 июля в Липецке отключат холодную воду. Причина – ремонтные работы на сетях. Без ресурса останутся 27 улиц города.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника по улицам Исполкомовская, 1, 1а-е, 1б, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а; Базарная, 3а; Юношеская, 1/1, 1/2, 1/3; Металлистов, 4, 4а; Геологическая, 7; Ударников, 13, а также в частном секторе по улице Базарная.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц 3-е Сентября, 5, 14, 16а, 26; Герцена, 15; Флерова, 1, 15; Никитина, 14, 16; 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Волгоградская, 35, 35а, 35б, 35г вл.5; Чехова, 2а, 8, 10; частный сектор: Воронежская, Чехова, 3-е Сентября.

Также воду отключат в частном секторе по улицам Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Садовая, Смоленская, Сенная, переулок Рядовой, Буденного, Небесная, Сырская, Пролетарская в селе Сырское.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к дому №4 по улице Металлистов и по заявкам жителей. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.