20 специалистов и 12 машин техники вышли на затопленные после грозы улицы Липецка Фото: принтскрин видео.

Вечером 5 июля в Липецке отгремела гроза. Ливень, гром, молнии – на город обрушилась настоящая стихия. Ночью с последствиями непогоды боролись городские службы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на залитые водой улицы города вышли более 20 человек и 12 единиц спецтехники. Специалисты управления благоустройства откачивали воду и прочищали дождеприемные решетки. На дорогах дежурили каналопромывочные и ассенизаторские машины, а также тракторы, погрузчики, илососы.

Напомним, что накануне затопило низинные места города. Бурные потоки воды лились по Плехановскому спуску к площади Театральной. У здания мэрии образовалось целое озеро. Как и ранее, машины «плавали» на перекрестке улиц Неделина и Фрунзе.