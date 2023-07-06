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НовостиПроисшествия6 июля 2023 7:05

10-летний школьник и водители пострадали в ДТП с ГАЗ и «Мерседес» под Липецком

Их с травмами доставили в больницу
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
ДТП в Елецком районе Липецкой области

ДТП в Елецком районе Липецкой области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области 5 июля в ДТП пострадал школьник. Авария произошла в Елецком районе. На трассе Орел-Тамбов столкнулись ГАЗ и «Мерседес». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получили оба водителя 20 и 51 года, а также 10-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Также в среду на той же автодороге в аварию попали «Мерседес» и мопед с 14-летним подростком за рулем. Парню понадобилась помощь медиков.

В Липецке на улице Зегеля столкнулись БМВ и ГАЗ. Травмы получил 35-летний водитель иномарки. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить экстренным службам по номеру «112».