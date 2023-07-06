Вода с затопленных дорог залила салоны автобусов после ливня в Липецке Фото: принтскрин видео.

В Липецке после грозы «поплыли» автобусы. Горожане поделились в соцсетях видео, как общественный транспорт преодолевает затопленные дороги.

Самым популярным местом по числу снятых роликов стал участок улицы Вермишева в сторону Московской. Салоны проезжающих автобусов заливала вода. Пассажирам приходилось поднимать ноги, чтобы остаться сухими. Отметим, что в кадре также видна спецтехника.

- Тракторы плавают, ПАЗики плавают, - смеется автор видео.

Напомним, что гроза обрушилась на Липецк вечером 5 июля. Во время сильного ливня затопило низинные дороги. Внушительное озеро образовалось у здания мэрии. Бурные потоки воды стекали по Плехановскому спуску. На борьбу с последствиями стихии вышли 20 специалистов и 12 машин спецтехники.