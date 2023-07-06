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НовостиПроисшествия6 июля 2023 9:08

В Липецке 35-летний мужчина пострадал при возгорании сухой травы

Растительность вспыхнула в садоводческом товариществе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке 35-летний мужчина пострадал при возгорании сухой травы

В Липецке 35-летний мужчина пострадал при возгорании сухой травы

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 5 июля в Липецке в пожаре пострадал 35-летний мужчина. Днем в садоводческом товариществе «Машиностроитель» полыхала сухая трава. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись два спасательных расчета. Также растительность горела в селе Пушкино Добринского района на 300 квадратных метрах.

В тот же день пожарные машины стянулись к домам на улицах Белянского и Космонавтов в Липецке. Безответственные жильцы оставили пищу на включенной плите. Из помещений валил дым.

Кирпичный сарай сгорел в Лебедяни. Еще одна деревянная постройка – в селе Ратчино в Добровском районе. в Ельце и Липецке на проспекте Победы полыхал мусор.