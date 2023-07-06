Мэр Евгения Уваркина озвучила причины затопленных дорог в Липецке

Власти Липецка прокомментировали последствия непогоды Фото: Алина ПАЛАГИНА

Мэр Липецка прокомментировала в телеграм-канале последствия непогоды. Евгения Уваркина озвучила причины затопленных дорог. В первую очередь, не справляются ливневые канализации, которые покрывают только 30% города.

– Понимаю, сколько проблем создает это всем нам, особенно тем, кто живет в самых низинных точках города, – отреагировала глава областного центра. – Всегда, когда за такой короткий промежуток времени выпадает обильное количество осадков, возникают коллапсы, потому что ливневые канализации просто не способны справиться. А они у нас, к сожалению, не везде есть.

Мэр также привела в пример Москву. Столицу во время сильных дождей не спасает даже большое количество ливневок. По словам Уваркиной, остается только ждать. Единственное, что может помочь липчанам – это время.

– Примерно через 3-4 часа после завершения дождя вода уходит, – пояснила руководитель администрации. – Сейчас наши службы активно работают, откачивают воду, прочищают дождеприемные решетки.

Сообщить о затопленных участках можно на странице управления благоустройства. Специалисты должны оперативно отреагировать на заявку.

Напомним, гроза с ливнем обрушилась на Липецк вечером минувшей среды, 5 июля. Многие улицы превратились в реки. Огромные лужи образовались и в центре города, и в отдаленных районах. Салоны автобусов залило водой.