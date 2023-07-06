60 спецмашин борются с последствиями непогоды в Липецке

Службы работают в режиме повышенной готовности Фото: Архив "КП"

С вечера среды в Липецке идут обильные дожди. За полтора часа выпало 10 миллиметров осадков, при этом месячная норма составляет 50 мм. В этот четверг, 6 июля, городские службы борются с последствиями непогоды в режиме повышенной готовности.

На улицах работают 60 спецмашин. Сотрудники откачивают воду ассенизаторской техникой, сообщили в пресс-службе мэрии. Также чистят ливневые канализации и дождеприемники от мусора, листьев и веток.

Как сообщили энергетики, в областном центре несколько раз аварийно отключали свет. Провода на столбах остались в порядке, несмотря на сильный ветер и грозу.

Напомним, глава Липецка прокомментировала ситуацию с затопленными улицами. Евгения Уваркина сообщила, что ливневки не могут справиться с сильными дождями.