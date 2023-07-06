66-летняя пенсионерка погибла, упав с 13 этажа дома на улице Стаханова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром в четверг 6 июля в Липецке при падении с высоты погибла 66-летняя пенсионерка. Трагедия произошла на улице Стаханова. Женщина выпала из окна 13 этажа. Ее тело обнаружили на крыше магазина.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального СКР, по данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выяснят обстоятельства и причины случившегося. По результатам примут процессуальное решение.

Ранее 22 июня в областном центре погибла 22-летняя девушка. Она упала с высоты. Тело несчастной нашли у дома на улице Свиридова, где она и проживала.

Напомним, что в случае происшествий звонить на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.