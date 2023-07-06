В Липецке скончался артист сокольского драматического театра Игорь Коробов

фотография из официальной страницы Липецкого драматического театра Фото: с сайта

Артист липецкого драматического театра на Соколе Игорь Коробов ушел из жизни. О кончине актера сообщили на официальной странице театра.

– Уход такого талантливого артиста является невосполнимой утратой для всей театральной жизни области, – говорится в посте. – В жизни он был добрым и открытым, отзывчивым к коллегам и зрителям, готовым помочь и поддержать.

Игорь Александрович построил яркую карьеру. Актер всегда глубоко чувствовал роли, которые отыгрывал в своей неповторимой манере. Деятель культуры не только выходил на сцену театра, но и снимался в кинокартинах. Семье и близким Игоря Александровича выразили соболезнования.

Напомним, в мае скончался мастер романовской игрушки Виктор Маркин. Художник умер в возрасте 74 лет.