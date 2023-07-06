Прощание с актером Игорем Коробовым пройдет в драматическом театре на Соколе 7 июля

фотография с официальной страницы Липецкого драматического театра Фото: с сайта

В этот четверг, 6 июля, жителям Липецка сообщили печальную новость. Скончался артист сокольского драматического театра Игорь Коробов. Актер ушел на 61-м году жизни.

Прощение с деятелем культуры состоится в десять утра 7 июля в театре на площади Константиновой, 3. Отпевание пройдет в Покровском храме на улице Адмирала Макарова, 20Б. Богослужение начнется в 11 утра.

Игорь Александрович работал в липецком театре с 2003 года. Актер сыграл в спектаклях «Ханума», «Вечера на Хуторе», «Доходное место», «Отцы и дети» и многих других постановках.

В 2011 году получил диплом «За лучшую мужскую роль» на международном фестивале в Новочеркасске. Игорю Коробову неоднократно вручали благодарственные письма и почетные грамоты. Зрителям артист также известен по кинокартинам «Парижане» и «Жила-была одна баба».