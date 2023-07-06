Под Липецком поймали вандала, который сломал мусорные урны и скамейку в сквере

Полицейские поймали вандала, который сломал мусорные урны и скамейку в сквере Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области поймали вандала, который орудовал в селе Тербуны. Подозреваемый – безработный ранее судимый 18-летний местный житель. В начале мая он, по предварительным данным, сломал две мусорные урны в сквере Победы стоимостью 2 400 рублей. А 15 июня хулиган повредил скамейку за 5 340 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ «Вандализм». Максимальное наказание – до 3 месяцев ареста. Кстати, злодея уже заключили под стражу за угоны автомобилей.

Напомним, что в среду 5 июля в Липецкой области произошла серьезная авария. В Елецком районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись ГАЗ и «Мерседес». Пострадали оба водителя и 10-летний школьник. Их с травмами доставили в больницу.