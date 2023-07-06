«Усатый заплыв на САПах» проведут на Центральном пляже Липецка ко Дню города 15 июля

В Липецке пройдут соревнования на САПах ко Дню Металлурга Фото: Алина ПАЛАГИНА

Через десять дней жители Липецка отметят День города. Областному центру исполнится 320 лет. Накануне праздника, 15 июля, на Центральном пляже проведут «Усатый заплыв на САПах». Участники преодолеют символическую дистанцию в 320 метров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнование посвятят основателю города металлургов Петру Первому, поэтому заплыв и решили назвать «усатым». Вместо стартовых номерков горожанам будут выдавать усы. Организаторы предупреждают, что к водному развлечению допустят только липчан старше 18 лет. Также обязательно нужно взять личный сапборд.

Регистрация продлится с 14:00 до 16:00. Затем в 16:30 состоится открытие состязания. В 16:45 для горожан проведут разминку. Участники стартуют через 15 минут. Итоги подведут через час. Оставить заявку на мероприятие можно по ссылке.