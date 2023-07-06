Из-за ремонта автобуса №559 отменят четыре рейса по маршруту «Добринка-Липецк»

В Липецкой области отменят несколько рейсов автобуса №559 Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

6, 8, 9 и 11 июля в регионе отменят четыре рейса автобуса №559 по маршруту «Добринка – Липецк». В эти дни транспорт не будет ходить от автостанции Добринки в 5:40 и 12:40. Также приостановят отправления от автовокзала областного центра в 9:15 и 16:20.

Временные ограничения вводят из-за ремонта маршрутки, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Пассажирам приносят извинения и просят с пониманием принять возникшие неудобства.

Напомним, с субботы, 1 июля, из Липецка запустили транспорт до Савицкого и Подгорного. До первого села липчане смогут добрать на маршрутке №574, а до второго – на микроавтобусе №235. Подробности и расписание можно найти по ссылке на нашем сайте.