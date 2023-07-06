Небольшие дожди и грозы с порывами ветра до 15 м/с обещают в Липецкой области 7 июля

В Липецкой области обещают облачную погоду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 7 июля, в Липецкой области обещают облачную с прояснениями погоду. Синоптики вновь ожидают кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В темное время суток столбики термометров покажут от 17 до 22 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +28+33 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер сменит восточное направление на северное. В основном его скорость составит от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление остановится на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 8 июля, в областном центре опять соберутся тучи. Небольшие осадки предсказывают утром. Специалисты обещают от 21 до 30 градусов тепла.