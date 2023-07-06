Липецкая область выделила более 507 млн рублей на ремонт дорог и развитие сел

Липецкая область потратит более полумиллиарда на развитие сел Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году Липецкая область выделила на развитие и благоустройство сел более 507 миллионов рублей. С помощью финансирования отремонтируют дороги, возведут многоэтажки, выполнят комплексную жилищную застройку и улучшат общественные пространства.

На реконструкцию шести дорог направили около 259 миллионов. Речь идет о трассах в Добровском и Краснинском районах. Общая протяженность составит 11,6 километров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Почти 122 миллиона потратят на строительство 30 домов и покупку двух квартир для работников агропромышленного комплекса и социальных служб. Новое жилье получат труженики Добровского, Задонского, Краснинского, Хлевенского и Чаплыгинского районов.

За 85 миллионов обустроят частные секторы в Борисовке и Капитанщино. Специалисты поставят новые фонари, уложат газон, обновят тротуары и внутриквартальные дороги. Также здесь появятся новые детские площадки.

В 20 селах облагородят общественные территории за 33 миллиона. В список мест входят спортивные и игровые площадки, хоккейная коробка, парк памяти погибшим воинам, сквер и пляж. 13 проектов из 21 уже реализовали.

Около шести с половиной миллионов выделили, чтобы улучшить жилищные условия селян. Дополнительные 2,4 млн отправятся на соцвыплаты по кредитам и займам, которые взяли жители сел при рождении или усыновлении ребенка.