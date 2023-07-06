Управляющую компанию оштрафовали на 250 тыс за неубранные мусорные контейнеры в Липецке

фотография пресс-службы ГЖИ по Липецкой области Фото: с сайта

В Липецке очередной управляющей компании выписали штраф за неубранные мусорные контейнеры. Сотрудники Госжилинспекции проверили работу организации в доме №4/1 по улице Циолковского.

Специалисты заметили разбросанные бытовые отходы, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ. Управляшка не утруждала себя заботой о чистоте контейнерной площадки и территории вокруг.

После осмотра инспекторы завели дело об административном нарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Напомним, УК многоэтажки №58 на Космонавтов тоже заплатит 250 тысяч за аналогичные проблемы. Проверяющие нашли возле контейнеров кучу хлама, которую никто не вывозил. На территории скопились коробки, куски линолеума и даже двери.