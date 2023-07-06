В Сбере рассказали о применении искусственного интеллекта в бизнес-процессах банка

Доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта (ИИ) составляет 75%. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления банка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

Ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично переданы в Сбере искусственному интеллекту. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.

Помимо финансового бизнеса Сбера, искусственный интеллект внедрён в Сбере также в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили, различные отраслевые решения для корпоративного бизнеса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы хорошо продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в нашем финансовом бизнесе. За последний год доля бизнес-процессов Сбера, где применяется ИИ, увеличилась в Сбере на 10 процентных пунктов, до 75%. Мы активно развиваем нашу модель и в самое ближайшее время выпустим новую версию нейросети Kandinsky. Она откроет перед пользователями ещё больше возможностей для работы с изображениями и будет заметно лучше по качеству их генерации. При этом нейросеть сохранит преимущества прошлой версии: способность смешивать несколько рисунков, создавать картину в режиме бесконечного полотна, дорисовывать недостающие части картинки и другие полезные возможности».

Напомним, что нейросеть Kandinsky 2.1 стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав 1 млн пользователей всего за четыре дня после выхода. А за три месяца с её помощью было создано более 70 млн изображений.

Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices.