Пять новых трасс для катания на лыжах и велосипедах построят за 120 миллионов под Липецком

В Липецком районе появятся горнолыжные трассы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области продолжают развивать туристическую сферу. В регионе планируют построить пять новых трасс на всесезонном комплексе для отдыха, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Зимой липчане смогут кататься на лыжах и сноубордах, а летом – на велосипедах и роликах. В проект вложат 120 миллионов рублей.

Напомним, в 2023 году на развитие сел выделили более полумиллиарда рублей. В районах Липецкой области отремонтируют дороги и построят новые дома для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы.

Также деньги потратят на улучшение общественных территорий – парков, детских и спортивных площадок, скверов и пляжей. Средства пойдут и на обустройство частных секторов в селах.