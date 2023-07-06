Питьевую воду отключат на шести улицах в трех районах Липецка в пятницу 7 июля

Воду отключат на Матырском, в 6-м микрорайоне и многоэтажках возле Центрального рынка Фото: Архив "КП"

В пятницу, 7 июля, в Липецке отключат питьевую воду на шести улицах. Подачу ресурса ограничат в шестом микрорайоне, на Матырском и многоэтажкам в районе Центрального рынка. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк». Причина – в плановых ремонтных работах.

Без холодной воды останутся жители домов по улицам Надежды, 1а, 1б, 1в, 1г, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Каштановый проезд, 1; Липовская, 3, 3/2; площадь Победы, 6, 6а, 6к.2, 6к.3, 8; 8 Марта, 17, 17/2 и Крайняя, 4, 9. Машина с водой приедет на улицу Надежды, 14; Липовскую, 3 и площадь Победы, 8.

Специалисты предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.