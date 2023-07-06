Без света останутся 16 улиц Липецка и два садоводчества в пятницу 7 июля

Где в Липецке отключат свет 7 июля Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 7 июля, в Липецке без света останутся 16 улиц и два садоводческих товарищества. Электроэнергию отключат с девяти утра до пяти вечера, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты будут ремонтировать электросети.

Лампочки погаснут по улицам переулок Верещагина, 2 – 4, 7 - 21Б; переулок Верхний, 1 – 17, 19, 21, 23, 25; Даргомыжского; Депутатская, 2 – 6, 8, 9, 16 - 38, 40, 41, 43, 46, 52а; Воровского; Киевская, 16а; переулок Крымский 2, 4, 6, 8; переулок Фруктовый, 1а; Чкалова; Гагарина, 47; Семашко, 10, 10/2, 5, 8, 8а; Поселковая, 1а; Металлургов, 2; Нектарная; Нахимова, 1 – 8а, 10, 12, 14; переулок Ушакова, 4, 5, 6, 8 и садоводчествах «Дачный 3» и «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178.

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Напомним, также 7 июля в областном центре перекроют холодную воду на шести улицах. Подробности можно найти по ссылке.