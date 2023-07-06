Липчане потратили на продукты, напитки и табак около 65 миллиардов за пять месяцев

Оборот розничной торговли в Липецкой области составил 134 миллиарда Фото: Алина ПАЛАГИНА

Оборот розничной торговли в Липецкой области за январь-май 2023 года уменьшился почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 134 миллиарда рублей.

По данным Липецкстата, жители региона потратили на продукты, напитки и табак около 65 миллиардов за пять месяцев. Показатель снизился примерно на 7% к соответствующим датам 2022 года.

При этом на 1,3% увеличился оборот товаров. Липчане отдали больше денег за непродовольственную продукцию – свыше 69 миллиардов. Оборот в общепите вырос на 5% в сравнении с прошлым годом.

Жители региона оставили в кафе, столовых и ресторанах 4,3 миллиарда. В среднем, каждый посетитель в январе-мае потратил 3 822 рубля.