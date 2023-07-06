На Восточном обходе Липецка построили более половины моста через Матырское водохранилище

В Липецкой области проверили строительство Восточного обхода Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Строительство Восточного обхода Липецка выходит на финишную прямую. Специалисты возвели более половины моста в Казинке через Матырское водохранилище, сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. При этом сдать переправу планируют к концу 2024 года.

Специалисты построили больше половины моста через Матырское водохранилище Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Рабочие устанавливают последнюю опору – девятую. На четырех пролетах подрядчик готовится уложить нижний слой асфальта. На четырех других вскоре поставят балки. Всего на переправу потратят два миллиарда рублей.

Мост замкнет дорожное кольцо вокруг города, что позволит разгрузить другие трассы – Липецк-Усмань и Липецк-Грязи. Чтобы упростить движение и грузоперевозки в регионе, осталось также протянуть еще четыре километра дороги до грязинского участка.