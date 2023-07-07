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НовостиПроисшествия7 июля 2023 5:37

В Липецке 20-летнему парню грозит до 15 лет за три бумажки с 0,175 грамма ЛСД

Правоохранители задержали нервного прохожего во время патрулирования улиц
Алина ПАЛАГИНА
Липчанин стал нервничать при виде полицейских

Липчанин стал нервничать при виде полицейских

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские во время патруля заметили гуляющего по улице парня. Молодой человек внезапно стал нервничать при виде стражей порядка. Правоохранители заподозрили неладное и отвезли горожанина в участок.

Во время досмотра у 20-летнего липчанина нашли наркотики в кармане штанов, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Пакетики с тремя «марками» отправили на экспертизу. Специалисты определили, что бумажки пропитали ЛСД. В «марках» содержалось около 0,175 грамма опасного вещества.

Полицейские завели уголовное дело по части 3 статье 228 УК. Нарушитель находится под подпиской о невыезде. Парню грозит от десяти до 15 лет колонии.

Напомним, в селе Тербуны поймали 18-летнего рецидивиста. Хулиган поломал скамейку за пять тысяч рублей и разбил две урны.