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НовостиОбщество7 июля 2023 6:06

Полицейские поймали шесть пьяных водителей за сутки на дорогах Липецкой области

Без ремней безопасности ехали 65 липчан
Алина ПАЛАГИНА
Липчане нарушили ПДД более четырех тысяч раз за сутки

Липчане нарушили ПДД более четырех тысяч раз за сутки

Фото: Алина ПАЛАГИНА

За сутки на дорогах Липецкой области инспекторы выявили 4 443 нарушения правил дорожного движения. Полицейские поймали шесть пьяных водителей. 65 автомобилистов ехали за рулем без ремней безопасности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Камеры записали на дорогах региона 3 133 случая, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и нарушали правила парковки. Также зафиксировали 28 фактов механического столкновения машин.

Жителям региона напоминают, что за рулем стоит учитывать интенсивность движения, особенности автомобилей, погоду и состояние дорог. Не нужно забывать о дистанции между транспортом и скоростном ограничении.

Напомним, в областном центре полицейские во время патруля встретили парня с наркотиками в кармане. Горожанина доставили в участок.