Полицейские поймали шесть пьяных водителей за сутки на дорогах Липецкой области

Липчане нарушили ПДД более четырех тысяч раз за сутки Фото: Алина ПАЛАГИНА

За сутки на дорогах Липецкой области инспекторы выявили 4 443 нарушения правил дорожного движения. Полицейские поймали шесть пьяных водителей. 65 автомобилистов ехали за рулем без ремней безопасности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Камеры записали на дорогах региона 3 133 случая, когда липчане превышали скорость, выезжали на встречную полосу и нарушали правила парковки. Также зафиксировали 28 фактов механического столкновения машин.

Жителям региона напоминают, что за рулем стоит учитывать интенсивность движения, особенности автомобилей, погоду и состояние дорог. Не нужно забывать о дистанции между транспортом и скоростном ограничении.

Напомним, в областном центре полицейские во время патруля встретили парня с наркотиками в кармане. Горожанина доставили в участок.