В полиции завели уголовные дела о поджоге иномарок после ЧП на Нижней Логовой в Липецке

В Липецке сгорели три иномарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший четверг, 6 июля, в Липецке на Нижней Логовой, 11 вспыхнули три иномарки. Во дворе загорелись «Киа Спортейдж», «Мерседес» и «БМВ». В диспетчерскую поступил вызов около двух часов ночи.

На место происшествия прибыли три расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. К счастью, никто не пострадал. Пламя уничтожило салоны автомобилей и моторные отсеки.

После ЧП в полицию поступили заявления от владельцев машин, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД. Правоохранители проверяют версию о поджоге. Уголовные дела завели по части 2 статьи 167 УК РФ.

Уже утром в деревне Колодезная Задонского района досталось еще двум видам транспорта. По улице Донская пожар захватил металлический гараж на площади в 18 квадратных метров.

Внутри стояли «Шкода Кодиак» 2020 года выпуска и мотоцикл «Урал». С огнем боролись два расчета МЧС. Пламя повредило внутреннюю отделку гаража, а также бампер машины и агрегаторы байка.