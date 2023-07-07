Из-за порыва на Смирнова питьевую воду отключили на десяти улицах Липецка 7 июля

В Липецке внепланово отключили воду из-за коммунальной аварии Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту пятницу, 7 июля, в Липецке внепланово отключили питьевую воду на десяти улицах. Причина – в порыве трубопровода по улице Смирного, 41. Специалисты устраняют утечку, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без холодной воды остались жители домов по улицам Прудная, 2, а также в частном секторе на Смирнова, Минской, Солнечной, Городовикова, Медицинской, Рябиновой, Прудной, Рудничной, Жактовской и переулке Узорный.

Также подачу ресурса ограничили котельной «Липецкие Узоры». Машина с водой приедет на Прудную, 2 и по заявкам липчан.

Воду обещают дать после окончания ремонтных работ. Предварительно, в восемь часов вечера. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.