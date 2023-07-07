После укусов клещей в больницы Липецкой области обратились 2 667 взрослых и детей

Большинство случаев с укусами клещей произошло на приусадебных участках Фото: Алина ПАЛАГИНА

По данным на 6 июля, в Липецкой области клещи покусали 2 667 жителей. Почти половина пострадавших – дети. Родители 1 241 ребенка обратились в больницы, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

2 307 паразитов отправили на лабораторные исследования. 306 клещей оказались инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 138 – гранулоцитарного анаплазмоза человека. У семи нашли возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека. Вирус энцефалита в регионе не циркулирует.

Почти 68% случаев с укусами клещей приходятся на приусадебные участки. На 16% пациентов напали на природе. Около 7% пострадали в садоводчествах.

Липчанам напоминают, что эксперты проверяют клещей на зараженность в трех лабораториях. Жители могут обраться в центр гигиены и эпидемиологии на Гагарина, 60А; областную инфекционную больницу на Космонавтов, 37А и кожно-венерологический диспенсер на Марины Расковой, 18. Рекомендации по защите от клещей читайте по ссылке.