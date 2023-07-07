В больницу поступил 17-летний подросток, упавший с 6 этажа дома на Космонавтов в Липецке

Школьник выпал из окна многоэтажки в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

Утром этой пятницы, 7 июля, в Липецке в районе дома №88 по улице Космонавтов произошла трагедия. 17-летний подросток упал с шестого этажа дома.

Школьника забрали на машине скорой помощи и передали медикам областной детской больницы. Врачи борются за жизнь юноши. Правоохранители выясняют обстоятельства несчастного случая, сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД.

– Проверку проводит отдел полиции №2, – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в четверг, 6 июля, в областном центре скончалась 66-летняя пенсионерка. Жительница погибла после падения с 13 этажа дома по улице Стаханова. Тело обнаружили на крыше магазина. Следственный комитет организовал проверку.