Липецкое УФАС возбудило дело из-за мелкого шрифта в рекламе банка Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкое УФАС возбудило дело в отношении одного из банков. Организацию подозревают в нарушении рекламного законодательства.

В региональное управление обратился липчанин. Он пожаловался на рекламу крупного банка, в которой говорилось об эквайринге с комиссией в 1%. Привлекательную информацию транслировали крупным шрифтом, ее озвучивал закадровый голос.

Как сообщили в пресс-службе областного УФАС, в ролике была поясняющая сноска с трудным для восприятия шрифтом о дополнительных условиях. Да и транслировали ее короткое время. Как оказалось, срок действия сниженной комиссии длился всего 3 месяца, а ограничения по обороту и полный размер комиссии – 2,6%.

Представители антимонопольной службы считают, что потребители получили неполную информацию об условиях услугах и расходах, которые они могут понести. Поэтому рекламу банка проверят на нарушения законодательства.